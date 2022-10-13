أماكن عرض فيلم حظك اليوم في دور السينما.. بطولة كريم قاسم وهدى المفتي

بدأت السينمات المصرية عرض فيلم التشويق حظك اليوم بالسينمات أمس الأربعاء، وتدور أحداث الفيلم حول الإنفلونسر ليلى التي تتعرّف على عُمر الصحفي، وفي يوم ما يشهدها على حادث اختطاف ما يؤدي لتورطهما في خطة لسرقة عقد أثري يتسبب في دخولهما بمشكلات عديدة غير متوقعة.

فريق عمل فيلم حظك اليوم

أبطال فيلم حظك اليوم هم: كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومروان يونس، ومحمد المولى، وفاتن واصل، والفيلم من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

أماكن عرض فيلم حظك اليوم

يُعرض فيلم حظك اليوم في سينمات جالكسي المنيل، سينما أركان، سينما جلاكسى المعادي ، سينما أمريكانا بلازا، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما كوزموس، سينما جولف سيتي، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما جلاكسي الجزيرة بلازا ، سينما فوكس مول مصر، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز VIP، سينما داندي مول، سينما الهرم، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما بورتو كايرو، سينما سي سينما أرابيلا، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

يذكر أنّ الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية «بفلوسي لوسي» قبل عرض الفيلم، أداء عز شهوان وجيلان علاء، توزيع عز شهوان، كما تعاونت الشركة مع محل حلويات شهير لتقديم حملة ترويجية للفيلم من خلال توزيع صناديق هدايا بها حلويات يتم توزيعها وعليها اسم الفيلم.