كريم قاسم: تعلمت من أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان كريم قاسم، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، إنه استفاد من عمله كعضو لجنة تحكيم في الدورة الحالية، موضحا أن النقاشات أثقلت لديه حس اختيار الأفلام الجيدة.

مناقشات ثرية

وأضاف «قاسم»، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «الأفلام كانت قوية للغاية، والنقاشات لم يكن فيها اختلافات كثيرة، واستمتعت بها وتعلمت منها، كما أن هدى إبراهيم الناقدة اللبنانية الفرنسية التي تعمل بلجنة النقاد في فرنسا وغيرها علمتنتي كثيرا».

وتابع: «كنا ندخل داخل عالم الفيلم، وهو أهم شيء، وينعكس على المشاهد أثناء مشاهدة الدور، فضلا عن عضو لجنة التحكيم، وهو ما يفتح الباب لدى صناع السينما لرؤية ما يدور في الخارج، وما وصلت له الصناعة العالمية».