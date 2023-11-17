كريم قاسم يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في مسلسل زينهم

يواصل فريق عمل مسلسل زينهم، المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية وقناة on tv، تصوير باقي المشاهد الخاصة بهم استعدادا لانطلاق عرضه خلال أيام قليلة، والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان كريم قاسم.

مسلسل زينهم على قناة on tv

وكشف كريم قاسم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل زينهم وقال إنّه جيمي وهو يعمل طبيب تشريح في مشرحة زينهم، لكنه كان شخصا خجولا للغاية قبل عمله ومدللا من أسرته قائلا: «تخيلوا بقى يبقى كدا وفجأة يشتغل في مشرحة زينهم».

كواليس تصوير مسلسل زينهم

وتابع قاسم حديثه عن كواليس العمل مع الفنان أحمد داود قائلا إنّها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها معه، وسبق أن تعاونا سويا من قبل، وهو يحب العمل معه وخلال الكواليس كانا يحضّران للشخصيات سويا.

أبطال مسلسل زينهم

يذكر أن مسلسل زينهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران ومحمد أبو داود وغيرهم، وهو من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى.