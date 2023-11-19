محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من المستثمرين الروس

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، المستثمر الروسي شاميل ودف والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

الطاقة النظيفة وإنتاج زيت النخيل

وتباحث الطرفان، بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة الشمسية والزراعة النظيفة، وإنتاج زيت النخيل، في ضوء جهود المحافظة لزراعة أجود أنواع النخيل.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن بالغ ترحيبه لكلّ ما يخدم التوسع في الرقعة الزراعية، واستغلال موارد المحافظة، لافتًا لتخصيص منطقة للزراعات النظيفة والمستحدثة بأفضل المواصفات القياسية العالمية للاستهلاك المحلي والتصدير، كما استعرض أهم المقومات التي تحظى بها المحافظة، مؤكدًا على تقديم كل التيسيرات لجذب الاستثمار الجاد.

زيارة المستثمرين الروس للوادي الجديد لمدة 3 أيام

يأتي ذلك في إطار بحث العلاقات الثنائية بين الجانب الروسي ومحافظة الوادي الجديد، حيث أن الوفد يزور المحافظة على مدار 3 أيام لمعاينة المواقع المحتملة للمشروعات وزيارة المناطق السياحية والأثرية.