طلاب «الوادي الجديد» يتنافسون على كأس الألعاب الرياضية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الوادي الجديد، متمثلة في إدارة التنمية الرياضية، يوم الأحد، كأس الألعاب الرياضية لطلاب المدارس بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، في خماسي كرة القدم.

بطولة كرة قدم بين طلاب المدارس في الوادي الجديد

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنّه تمّ تنفذ البطولة على مستوى قطاع الخارجة لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ولا سيما طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح بهاء الدين شوقي، أنّه يشارك في البطولة 16 مدرسة، ومعهدًا أزهريًا، (8 ابتدائي، 8 إعدادي) بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّه يشارك من كل مدرسة فريق مكون من 5 لاعبين أساسي و3 احتياطي، بإجمالي 9 لاعبين من طلاب المدارس والمعاهد بمركز الخارجة.

جوائز مالية للفائزين في مباريات الوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المباريات تقام على ملاعب المدارس المشتركة بالبطولة، حيث يتم توزيع جوائز مالية عينية للفائزين من أصحاب المراكز الأولى والمقدمة من مديرية الشباب والرياضة، لافتًا إلى أنّ الفريق الفائز بالمركز الأول يحصل على كاس البطولة، التي تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.