رغم وفاته.. مصطفى درويش يتصدر بوستر فيلم شماريخ

تستقبل دور العرض بمصر والوطن العربي، فيلم «شماريخ»، الشهر المقبل، الذي يقوم ببطولته الثنائي أسر ياسين، وأمينة خليل، ويشهد العمل ظهورا خاصا للفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا منذ 6 أشهر.

مصطفى درويش ينفرد ببوستر

وحرصت الشركة المنتجة للعمل على عمل أفيش منفرد للفنان مصطفى درويش، كونه أحد أبطال العمل.

تفاصيل فيلم شماريخ

فيلم شماريخ يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداث فيلم «شماريخ» في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.