الجمهور يشيد بدور أحمد داود في مسلسل «زينهم»: «متألق كالعادة»

إشادات عديدة نالها الفنان أحمد داود بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد «زينهم» والذي يعرض على قناة on.

تعليقات الجمهور على مسلسل زينهم

وكان الفنان أحمد داود روّج لمسلسل زينهم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسل «زينهم»، بنشر البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه قائلا: زينهم زكريا نورتوا المشرحة، مسلسل زينهم الساعة 8 مساء على On ومنصة Watch it.

لتنهال تعليقات الجمهور بعد عرض أولى حلقات المسلسل على منشور أحمد داود والتي جاءت كالتالي: أحلى مسلسل في الدينا، وعلق آخر: مشوق جدا ربنا معاك، وقال آخر: جامد ومتألق كالعادة يا فنان، وقال تعليق آخر: مليش في الاكشن بس هتابعه عشانك.

مسلسل «زينهم»

مسلسل «زينهم» مأخوذ عن كتاب «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب محمد جاب الله ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمى أبو ضيف ومحمد أبو داود وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.