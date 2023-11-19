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يارا جبران: مسلسل «زينهم» عمل ذو قيمة كبيرة وثري للغاية

كتب:

بسمة شطا
11:21 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
يارا جبران

يارا جبران

ساعات قليلة وينطلق عرض أولى حلقات مسلسل «زينهم» بطولة الفنان أحمد داود، وذلك عبر شاشة قنوات on، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يارا جبران تتحدث عن مسلسل زينهم 

وعبرت الفنانة يارا جبران إحدى الفنانات المشاركات في مسلسل زينهم عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّها تحب المشاركة في الأعمال المأخوذة من كتب وروايات.

وتابعت يارا جبران: «هذا النوع من الأعمال ذو قيمة كبيرة وبناء الشخصيات ثري للغاية، وبالفعل هذا مايحدث في مسلسل زينهم، فتفاصيل الشخصيات غنية، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

وأضافت أنها تحب للغاية الأعمال التي قدمت قديما من الكتب والروايات، منها على سبيل المثال فيلم «الحرافيش» المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير نجيب محفوظ وغيرها.

مسلسل زينهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد داود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمي أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم بسمة شطا