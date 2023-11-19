موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «زينهم» لـ أحمد داود

تعرض الليلة أول حلقات مسلسل «زينهم» بطولة الفنان أحمد داود، إذ من المقرر عرضه حصريا على شبكة قنوات «ON».

عرض الحلقة الأولى من مسلسل زينهم

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى اليوم الساعة الثامنة من مساء اليوم، من الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد 2 صباحا، والساعة 12.30 ظهرا.

ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

أحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل «زينهم» حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم، الذي يجرى تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال، وهو الدكتور زينهم زكريا، إذ يقضيان معا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

أبطال مسلسل «زينهم»

مسلسل «زينهم» من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.