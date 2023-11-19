وزير التعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمشاركة 11 دولة

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام 2023 لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وزير التعليم: هدفنا من البطولة تعزيز التآخي والترابط بين أبنائنا

وتأتي البطولة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من 11 دولة عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور إدريس فتحي أمين عام الاتحاد العربي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والكابتن تامر فكرى مدير البطولة والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والسادة أعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود المشاركة.

الرياضة المدرسية تلعب دورا بارزا وفعالاً في بناء شخصية الطالب

وفي مستهل كلمته خلال افتتاح فعاليات البطولة، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور جميعًا من أبناء الوطن العربي على أرض مصر، موجها لهم الشكر لمشاركتهم في البطولة العربية المدرسية للعام 2023 لكرة القدم (بنين / بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، بمشاركة فرق من 11 دولة عربية من بينها دولة فلسطين، والتي وجه بمشاركتها بفريق من الجالية الفلسطينية المقيمة بمصر، نظرًا لما تمر به فلسطين الحبيبة من ظروف مأساوية استحال معها مشاركة فريق من داخلها، ومعاملة فريقها أسوة بالفريق المصري في جميع النواحي.

وقال الوزير إن الهدف من هذه الفعالية ليس حصد الميداليات، واعتلاء منصات التتويج فقط، وإنما تعزيز التعارف والتآخي والترابط بين الأبناء المشاركين جميعا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن افتتاح البطولة يأتي إيمانا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورا بارزا وفعالاً في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها ينعكس لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

وأضاف أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، والتي تسعى كافة الحكومات العربية إلى العمل على صياغتها، بما يتناسب مع معطيات العصر، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، وبناء الشخصية المنشودة.

ووجه الوزير الطلاب بالعمل بجد، مؤكدا بأنهم قادة الغد، وأبطال المستقبل، مشددا على التنافس الشريف الذى يبرز كفاءات رياضية مؤهلة لاعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل.