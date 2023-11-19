شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة «مصرية»

طرحت الفنانة شاهيناز، أغنيتها الجديدة مساء اليوم الأحد، والتي تحمل اسم «مصرية»، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية

أغنية مصرية لـ شاهيناز، من كلمات أحمد شوقي، وألحان وتوزيع آدم حسين، ويقول مطلع الأغنية: «يارب ياللي خلقتني مصرية.. وجعلت عشق بلادي ساكن في.. قٌدرني أني أحبها وأصونها.. وأديها عمري فدا لعيونها.. تكبر وتعلا وتقوى دايماً بيا.. قدرني أحول حبي ليها سفينة.. تاخدها وتعدي لأجمل مينا».

يذكر أن المطربة شاهيناز، قد طرحت مجموعة من الأغاني خلال الفترة الأخيرة، وحظيت بردود فعل واسعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها «لو ناسيين أفكركوا» مع الفنان محمد رمضان، وأغنية «قلبي بيدلع»، وأغنية «دندنة».