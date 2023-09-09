المطربة شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة «دندنة»

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة «دندنة»، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وكل منصات التواصل الاجتماعي الرقمية الموسيقية.

تفاصيل أغنية شاهيناز الجديدة

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات، ألحان وتوزيع آدم حسين.

وتقول مطلع الأغنية:

دندنة ع الهادي بتلمس قلبي وكياني

وبطير في العالي وألف الدنيا في مكاني

في حالة جميلة وخداني وسامعه كمنجات

لا ده كده مش عادي جديد إحساسي ده عليا

لو عدى قصادي بيخطف قلبي وعنيا

ويملى الدنيا في عنيا بأجمل نغمات

شاهيناز تظهر بإطلالة أنيقة

وحرصت الفنانة شاهيناز مؤخرًا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وظهرت شاهيناز في الفيديو بإطلالة أنيقة؛ إذ ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقشة التايجر اللامع التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.