بعد المنخفض الجوي.. 7 نصائح للصيادين لضمان سلامتهم في الطقس السيئ
كتب:
حمدي عبد الله
11:48 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
اضطراب الملاحة
وجّه شيخ الصيادين في محافظة السويس، بكري أبو الحسن، 7 نصائح ضرورية لراكبي البحر والعاملين على مراكب الصيد؛ للتعامل مع التقلبات الجوية، التي تنشأ عن المنخفضات الجوية والنوات البحريّة.
7 نصائح لراكبي البحر في التقلبات الجوية
وقال شيخ الصيادين بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه على راكبي البحر من الصيادين، الانتباه إلى إجراءات الأمان والسلامة خلال التقلبات الجوية، الناجمة عن النوات والطقس السيئ.
وذكر بكري «أبو الحسن» أنّه يجب على جميع سفن الصيد توخي الحذر، ومراجعة مواعيد النوات والتيارات البحرية والمنخفضات الجوية، التي تنوه عنها الأرصاد الجوية، لتفادي آثارها السلبية.
نصائح للصيادين لمواجهة الطقس السيئ
ومن أبرز النصائح التي وجهها شيخ الصيادين بالسويس، إلى راكبي البحر خلال التقلبات الجويّة، ما يلي:
- توجيه مقدمة المراكب عكس اتجاه الرياح، حتى يتمكن المركب من شق الريح، بمقابلة مقدة السفينة.
- عدم تعريض جانبي المركَب لاتجاه الريح، حتى يدفع الريح بقوته المركب فتتعرض للغرق.
- على جميع بحارة سفن الصيد، ارتداء الملابس الجلدية في أثناء النوات العاتية والشديدة، منعًا لتعرضهم لتيارات بحرية أو إصابتهم بأمراض
- تشغيل أجهزة المرور والسير الكاشفة لأي معوقات.
- تشغيل جهاز الأسكنديل الخاصة بالأعماق.
- البعد عن الأماكن الصخرية والجزر؛ لتجنب مخاطر الاصطدام.
- البعد عن المجرى الملاحي الخاص بالسفن الكبيرة والعملاقة.