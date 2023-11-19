بعد المنخفض الجوي.. 7 نصائح للصيادين لضمان سلامتهم في الطقس السيئ

وجّه شيخ الصيادين في محافظة السويس، بكري أبو الحسن، 7 نصائح ضرورية لراكبي البحر والعاملين على مراكب الصيد؛ للتعامل مع التقلبات الجوية، التي تنشأ عن المنخفضات الجوية والنوات البحريّة.

7 نصائح لراكبي البحر في التقلبات الجوية

وقال شيخ الصيادين بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه على راكبي البحر من الصيادين، الانتباه إلى إجراءات الأمان والسلامة خلال التقلبات الجوية، الناجمة عن النوات والطقس السيئ.

وذكر بكري «أبو الحسن» أنّه يجب على جميع سفن الصيد توخي الحذر، ومراجعة مواعيد النوات والتيارات البحرية والمنخفضات الجوية، التي تنوه عنها الأرصاد الجوية، لتفادي آثارها السلبية.

نصائح للصيادين لمواجهة الطقس السيئ

ومن أبرز النصائح التي وجهها شيخ الصيادين بالسويس، إلى راكبي البحر خلال التقلبات الجويّة، ما يلي: