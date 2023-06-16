شيخ الصيادين: ميناء رشيد يوفر كل مستلزمات الصيادين وسيكون باب رزق لأي
كتب:
شريف سليمان
11:36 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد
قال السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد، إن ميناء رشيد سيكون باب رزق لأي مواطن، مشيرا إلى أن الميناء يضم مكان لتغليف السمك كون هناك بعض أنواع الأسماك تُصدر وبالتالي يعود بالنفع على دخل الصيادين وأيضا والدولة إذ يتم توفير العملة الصعبة.
وأضاف حميدة، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نتمنى أن المصالح تكون متبادلة من خلال زيادة دخل الصياد وأيضا استفادة الدولة، كل ما يحتاجه الصيادون موجود في الميناء سواء شباك أو تغليف أو غيره»، متابعا أن الصيادين كان يعانون من ضيق الرزق خلال جائحة كورونا بسبب توقف التجارة، ولكن اليوم أصبح يتوافر لنا كل ما نحتاجه.
وتابع شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أن أهم ما يخص الصيادين هو وجود مصنع للغزل من أجل الشباك، موضحًا أنه إذ لم يتم تجديد الشباك كل عام تتباطأ حرفة الصيد وتصبح مدخلاتها قليلة، وهذا ما وفره الرئيس عبدالفتاح السيسي في الميناء فعليا فضلا عن مصنع للثلوج وأيضا محطة وقود وغيره.