شيخ الصيادين: ميناء رشيد يوفر كل مستلزمات الصيادين وسيكون باب رزق لأي

قال السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد، إن ميناء رشيد سيكون ‏باب رزق لأي مواطن، مشيرا إلى أن الميناء يضم مكان لتغليف السمك كون هناك ‏بعض أنواع الأسماك تُصدر وبالتالي يعود بالنفع على دخل الصيادين وأيضا ‏والدولة إذ يتم توفير العملة الصعبة.‏

وأضاف حميدة، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نتمنى أن ‏المصالح تكون متبادلة من خلال زيادة دخل الصياد وأيضا استفادة الدولة، كل ما ‏يحتاجه الصيادون موجود في الميناء سواء شباك أو تغليف أو غيره»، متابعا أن ‏الصيادين كان يعانون من ضيق الرزق خلال جائحة كورونا بسبب توقف التجارة، ‏ولكن اليوم أصبح يتوافر لنا كل ما نحتاجه.‏

وتابع شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أن أهم ما يخص الصيادين هو وجود مصنع للغزل من أجل الشباك، ‏موضحًا أنه إذ لم يتم تجديد الشباك كل عام تتباطأ حرفة الصيد وتصبح مدخلاتها ‏قليلة، وهذا ما وفره الرئيس عبدالفتاح السيسي في الميناء فعليا فضلا عن مصنع ‏للثلوج وأيضا محطة وقود وغيره. ‏