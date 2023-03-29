شيخ الصيادين في السويس: منع صيد الجمبري والسردين 4 أشهر مهم للحفاظ على الثورة السمكية

العديد من الأسماك يمنع صيدها خلال توقف الصيد في خليجي السويس والعقبة، وفقا لنظام معمول به، ويصدر به قرار من الجهات المنظمة لعملية الصيد، والهدف الرئيسي لوقفه الحفاظ على النوع والكم بأنوع الأسماك المتواجدة في مياه خليجي السويس والعقبة.

فترة نمو الذريعة

وقال الحاج بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن توقف الصيد بالمواعيد المعلنة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، مهمة، نظرا لنمو ذريعة الأسماك في تلك الفترة، ويحب الحفاظ عليها لكي يتوافر المخزون السمكي في الخليح.

وأوضح أن الجهة المنوط بها تنظيم عملية الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، جهاز تنمية البحيرات والثورة السمكية برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي.

فترة توقف الصيد خلال الموسم الماضي

أضاف شيخ الصيادين في السويس، أن منع الصيد يتضمن بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها، الذي تم تطبيقه الموسم الماضي، بإيقاف حرفة الجر في الفترة من 1/5 حتى 1/9.

وإيقاف حرفة الشنشولا، وإيقاف حرفة السنار الآلية بموتور ثابت، وإيقاف الفلايك الأوت بورد العاملة بالشباك، وإيقاف الفلايك الأوت بورد العاملة بالسنار، والمناصب.

وأشار إلى أن القرار بشمل أيضا منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس، بإيقاف حرفة الجر، وإيقاف حرفة الشنشولا وحرفة السنار والحرف الأخرى، وكذلك يمنع منعا باتا صيد الجمبري بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها.

تنمية شاملة ومستدامة

وأكد بكري أبو الحسن، أن الفلسفة من قرار منع الصيد وتوقفه خلال تلك الفترة، إعطاء المسطح المائي راحة بيولوجية، بهدف التنمية والحفاظ على الذريعة الإنتاجية السمكية في بداية الموسم، موضحا أن فترة توقف الصيد تعطي فرصة لأسماك الذريعة تكبر، والأمهات تضع بيضها.

أنواع الأسماك الممنوع صيدها

أوضح أبو الحسن، أن حرفة الجر بتوقفها تتوقف عملية الصيد لعدد من الأسماك، منها الجمبري والسهلية والشخرم والبربوني، أما حرفة الشانشولا بتوقفها، سيتوقف صيد الكسمكري وشك الزور والباغة والسردين والدراك، أما مهنة السنار، فهي تختص بالأسماك الممتازة، ومنها الشعور والدراك والبنقذ، والزرابين والمرجان والدراك المرجان.

وأشار شيخ الصيادين، إلى أن جمعية فلايك الصيد بالسويس، برئاسة الحاج شعبان الصعيدي، تقدمت بمذكرة لرئاسة الجهاز، للمطالبة بتخفيض شهور المنع لشهرين فقط بالنسبة للفلايك الصغيرة، نظرا للظروف المعيشية لملاك هذه الحرفة.