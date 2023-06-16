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شيخ الصيادين: ميناء رشيد فتحة خير لأهالي البوغاز (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
11:44 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد

السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد

قال السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد، إن الميناء سيكون فتحة خير على أهالي المدينة وبوغاز رشيد الذي يضم محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، إذ سيضم محطة وقود كبيرة ومصنع ثلج وآخر للمعلبات فضلا ‏عن مصنعين للصيانة البحرية والشباك. ‏

وأضاف حميدة، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «إذا تواجد ‏الميناء وجدت مصلحة لأهل البلد، وبناء عليه نجد التنمية العمرانية بشكل عام في ‏بوغاز، اسم الصيادين أصبح يُذكر ويتردد بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ‏يحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الصيادين».‏

وتابع شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أن  الصيادين عانوا من التهميش لعقود، ولكن الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة، إذ أنه يلتقي من فترة لأخرى برئيس ‏الهيئة من أجل النهوض بقطاع الصيد وتوفير كل مستلزمات الصيادين، وهذا ما ‏نلمسه على أرض الواقع فعليا، مشيرًا إلى أن الميناء خير لنا.‏

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