الجمهور يشيد بأغنية شاهيناز الجديدة «مصرية»: جميلة وفي وقتها

أشاد الجمهور بأغنية الفنانة شاهيناز والتي طرحتها منذ قليل عبر قناتها على اليوتيوب وحسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وتشيد خلالها بمصر وأرضها وشعبها.

ونشرت شاهيناز الأغنية وعلقت عليها: «الأغنية دي كل حرف وكل كلمة فيها بتعبر وبتمس حاجة جوايا اللهم أدم علينا نعمة مصر يا رب العالمين شكرا من قلبي لكل صناع العمل وشكرا لكل من دعم وساهم في إخراجها للجمهور أتمنى ينال إعجابكم».

وانهالت تعليقات الجمهور كالتالي: جميلة جدا، وقال آخر: أغنية جميلة جت في وقتها، وتابع آخر: أنتي جميلة ومتألقة دايما، وعلق آخر: جميلة أوي حبيبتي.

كلمات أغنية مصرية لشاهيناز

وتقول كلمات أغنية مصرية لشاهيناز: «يا رب ياللي خلقتني مصرية.. وجعلت عشق بلادي ساكن في.. قٌدرني أني أحبها وأصونها.. وأديها عمري فدا لعيونها.. تكبر وتعلا وتقوى دايماً بيا.. قدرني أحول حبي ليها سفينة.. تاخدها وتعدي لأجمل مينا».