«رياضة سوهاج»: إقامة ندوة توعوية عن الزواج المبكر والأخطار المترتبة عليه

نفذ مركز شباب ناحية عامر التابع لإدارة شباب المراغة بسوهاج، أمس الأحد، ندوة توعوية وتعريفية عن الزواج المبكر والأخطار المترتبة عليه من الناحية القانونية.

جهود ملموسة لمراكز الشباب

وقد قامت آمنة أحمد عبد الله من الشؤون الاجتماعية، بإلقاء المحاضرة، حيث بدأت بالترحيب بالحضور وتقديرها للدور المهم، والجهود الملموسة لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

خطورة الزواج المبكر وجريمة الإقدام عليه

وأكدت «آمنة» خطورة الزواج المبكر وجريمة الإقدام عليه، وأوضحت أن زواج القاصرين يعتبر مخالفاً للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الفعل يعاقب عليه القانون المصري، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين يقومون بزواج قاصر أو تزويجها في حالة قيامهم بجريمة التزوير وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأضافت أن التجريم يكون مستقلاً لهذا الفعل ومنصوصًا عليه في المادة 277 من قانون العقوبات المصري، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين لا يثبتون بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا، ويتم فرض عقوبة الحبس أو الغرامة على المأذون الذي يقوم بتزويجهم، وكذلك، يتم تجريم أي شخص يوثق عقد زواج دون السن القانونية، وذلك بهدف محاربة الزواج المبكر ومعاقبة زواج القاصرات.

وعلى هامش اللقاء، تمت إجراء حوارات هامشية جادة تدور حول الموضوع، وأدت إلى مطالبة الحضور بضرورة تكرار هذا النوع من الندوات.

وأكد الدكتور محمد فريد، وكيل الوزارة، أن مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج قد فرضت نفسها على الساحة بدورها الريادي والفعال في الكشف عن المشاكل التي يواجهها المجتمع وتقديم حلول ممنهجة لتلك النوعية من المشاكل.

تأتي هذه الندوة تنفيذًا للمتابعة من الدكتور يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.