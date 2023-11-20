عماد صفوت: شخصيتي في مسلسل «العودة» مفاجأة.. وأحببت اللهجة الصعيدي

كشف الفنان عماد صفوت، تفاصيل مشاركته في مسلسل «العودة» والمقرر عرضه عبر قناة «DMC».

وقال «صفوت» لـ«الوطن» إن المسلسل من المسلسلات المختلفة ويوجد به صراع والكثير من الأحداث التشويقية.

اللهجة الصعيدي

وأكد «عماد» أن المسلسل جديد عليه، وخاصة أنه يلعب به دور صعيدي للمرة الأولى.

وعن اللهجة الصعيدي، فقال إنه جلس مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري وكان يجلس لمراقبة اللغة أثناء التصوير، مؤكدا أن اللهجة الصعيدي يحبها بشكل كبير للغاية وأنه يحب ويحترم أهل الصعيد ويحب إعتزازهم بلهجتهم.

وعن العمل مع شريف سلامة، فقال عماد إنه سعيد بذلك التعاون للغاية وأنه يوجد عدد كبير من مشاهد الماستر سين معه.

صوت وصورة

يذكر أن مسلسل «العودة»، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه عماد في مسلسل «صوت وصورة» بشخصية الشيخ عبد التواب، وقال أنه كان محظوظ بالعمل مع المخرج محمود عبد التواب، وذلك لأنه أحد المخرجين الكبار والذي عمل مع عدد كبير من المخرجين الكبار كمساعد أمثال طارق العريان ومروان حامد وغيرهم، مؤكدا أنه واحد من أهم المخرجين الشباب.

كما أشار عماد أن حنان مطاوع تفاجئت بعد رؤيته باللوك والذقن وقالت له «هو ده الشيخ عبد التواب».

يذكر أن مسلسل «العودة» يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين فبخلاف شريف سلامة يشارك كل من تارا عماد، تامر نبيل، محمد رضوان وغيرهم من الفنانين.