الفنان عماد صفوت: مسلسل جعفر العمدة يتصدر التريند.. انتظروا 5 مفاجأت مدوية

كشف الفنان عماد صفوت، الذي يشارك في دراما رمضان 2023، بمسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على قناة DMC دراما الساعة السادسة والربع مساء، يوميا في رمضان، أن هناك 5 مفاجآت مدوية وصادمة في الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة.

وقال صفوت: «أنا سعيد للغاية للمشاركة في هذا العمل الكبير.. وبشكر جدا الجمهور اللى بيشيد بأدائي.. وما يحدث معي كرم كبير أوى من عند ربنا والحمدلله على مواصلة تصدر التريند».

عماد صفوت: محمد سامي هو من رشحني لمسلسل جعفر العمدة

وقال الفنان عماد صفوت، خلال حديثه لـ«تليفزيون الوطن»، إنّ المخرج الكبير محمد سامي هو من رشحنى لمسلسل جعفر العمدة، لافتًا إلى أنه كان من المفترض المشاركة في مسلسل البرنس ولكن لم يحصل نصيب.

وأضاف أنّ مشاركته في مسلسل جعفر العمدة حاجة كبيرة بالنسبة له، وأنّه كرم من ربنا أن يكون موجود بدور في هذا العمل الكبير مع النجم محمد رمضان الذي يحظى بشعبية كبيرة جدًا في مصر والوطن العربي، لأن كل مسلسلاته تنور والسوشيال ميديا والنقاد يشيدون بمسلسلاته وأعماله الفنية.

عماد صفوت يكشف كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة

وكشف عماد صفوت، كواليس تصوير مشاهد مسلسل جعرف العمدة، قائلا: «كواليس مسلسل جعفر العمدة حلوة جدا.. ومحمد رمضان بيشجعنى وبيشجع كل فريق العمل علشان نعمل حاجة كويسة للجمهور.. وكان ديما بيذاكرلي الأدوار بتعتي علشان أعمل أداء قوي، خاصة إنّ كان بيني وبين النجم محمد رمضان مشاهد قوية».

وأكد أنّ كان بيمتلكه التوتر لأنّ ده أول أدواره، لكن الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي بيسهلوا علينا كتير.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءا يوميا في رمضان، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وطارق النهري ولمى كتكت وتامر علي والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.