تفاصيل شخصية الفنان شريف سلامة في مسلسل العودة

يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مسلسل العودة، خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، إذ يكثف المخرج أحمد حسن تصوير المشاهد ما بين الصعيد والقاهرة.

ويجسد الفنان شريف سلامة شخصية محامٍ من الصعيد، ويناقش مسلسل العودة قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامي آخر خاص بالقاهرة.

ويشارك عدد من الفنانين خلال أحداث المسلسل منهم الفنان عصام السقا، الذي يجسد شخصية العمدة خلال أحداث المسلسل ويجمع بينه وبين شريف سلامة عدد كبير من المشاهد.

معلومات عن مسلسل العودة

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.