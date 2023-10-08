موعد والقنوات الناقلة لمسلسل أوراق التوت بطولة شريف سلامة

تبدأ قناة cbc الأسبوع المقبل، عرض أولى حلقات مسلسل أوراق التوت، حيث روجّت له عبر منصاتها على السوشيال ميديا من خلال مقطع دعائي يكشف عن الإطار العام الذي تدور من خلاله أحداث المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت 14 أكتوبر من الشهر الجاري.

قصة مسلسل أوراق التوت

تدور قصة مسلسل أوراق التوت، من خلال مجموعة من الأشخاص يجمعهم الفن في العمل والدراسة، وتتصاعد الأحداث في ظل الفوارق الاجتماعية والثقافية، كما يتطرق إلى كثير من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع بوجه عام.

أبطال مسلسل أوراق التوت

مسلسل أوراق التوت بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، خالد أنور، نور النبوي، سلوى عثمان، عمرو صلاح، تامر مجدي، يارا جبران، مصطفى منصور، تأليف عبادة نجيب، إخراج حسام علي.

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل ورق التوت والذي انتهى تصويره في 2021، على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً من كل أسبوع، ويضم عدد من النجوم والشباب والوجوه الجديدة، وشوقت القناة جمهورها للمسلسل المرتقب عبر إنستجرام معلقة بقولها كل «واحد بطل الرواية بتاعته وبيمثل فيها».