«مستقبل وطن» ينظم لقاءات جماهيرية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالفيوم

نظمت مختلف أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عدة فعاليات، ولقاءات، وندوات في مختلف ربوع المحافظة، اليوم الأحد، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، التي من المقرر أن تنعقد أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبل، وذلك لتوعية المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهم.

وأكد المشاركين بالندوات في مختلف مراكز محافظة الفيوم، على تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، وعزمهم على تقديم الدعم اللازم له، لتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية، والمشروعات العملاقة التي نفذها في مختلف أنحاء مصر.

ندوة دعم السيسي بمركز الفيوم

وشهدت قرية أبجيج بدائرة مركز الفيوم، عقد ندوة لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، جرى خلالها شرح إنجازات السيسي خلال السنوات الماضية، وأهمية دعمه في الوقت الحالي الذي تمر فيه مصر بمنعطف خطير، وتحتاج إلى التفاف أبنائها حول القيادة السياسية.

مؤتمر حاشد لدعم السيسي بإطسا

وفي قرية قلمشاه بمركز إطسا، جرى تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي المركز، إذ أكد الجميع على الوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، تقديرًا له على ما قدمه من إنجازات منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014 وحتى الآن، والتي أثبت خلالها إنّه قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بقيادته لقطار التنمية والإنشاء والتطوير في أحلك الظروف.

الوقوف صفًا واحدًا خلف السيسي

وشدد الجميع، على الوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التقدم والازدهار والاستقرار، فيما طالب أمناء حزب مستقبل وطن المواطنين بضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لدعم بلدهم التي تحتاج إليهم في الوقت الحالي.

وفي منطقة لطف الله بمدينة الفيوم، جرى استعراض إنجازات السيسي في كافة القطاعات خلال مؤتمر جرى تنظيمه لدعمه، مع التأكيد على أهمية الحشد أمام اللجان بأعداد كبيرة لإيصال رسالة للعالم كله بأنّ المصريين يقفون خلف دولتهم وقيادتها.

وناقش مؤتمر دعم السيسي بمركز سنورس، حكمة القيادة السياسية في إدارة الأزمة الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي تم رفضه بقوة، حفاظًا على القضية الفلسطينية، والأمن القومي وسيادة مصر على سيناء، فضلًا عن إصرار السيسي على ربط دخول المساعدات بتحقيق مطالب الدول الكبرى.