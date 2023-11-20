نصائح للتعامل مع النبات عند نقله من المشتل.. كي يعيش طويلا ويبقى مزدهرا

قال المهندس محمد إبراهيم، إن حماية النباتات يجب معه اتباع عناية خاصة لأجل رعايتها وبقائها مزدهرة ولعل أبرز أسباب الحفاظ عليها عدم نقلها من الأحواض المزروعة بها إلا بطريقة سليمة ومدروسة.

نقل النبات في قصاري بعد نقله من المشتل يدهوره

وأوضح المتخصص في زراعة البساتين في مديرية الزراعة بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، أنه يمكن الحفاظ على النباتات والزرع بعدم نقله من القصاري والقصص؛ لأن النبات قد تتدهور حالته، مشيرًا إلى عدة نصائح من أجل الحفاظ عليها دون تلفها.

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال سطور التقرير التالية طرق للحفاظ على النباتات، ويوضحها المهندس الزراعي في نقاط للحفاظ على النباتات والزروع بالكيفية الموضحة كالتالي:

طريقة الحفاظ على النبات عند نقله من المشتل:

عدم نقل النبات عند شرائه من المشتل من الإصيص أو الحوض الخاص به إلا بعد مرور أسبوعين كي لا يتدهور حالته بسبب تغيير الإصيص وتغيير بيئته وتربته فجأة إذ يسبب صدمة للنبات.

يجب الانتظار على تسميد النبات عند نقل النبات من المشتل إلى المكان الجديد الذي سيزرع فيه، ويجب البقاء دون تسميد حتى يتعود النبات على البيئة الجديدة بعد التقل.

يجب اختيار التوقيت المناسب عند نقل النبات مع التأكيد على اختيار التوقيت المناسب وهي وقت سكون العصارة مع ضرورة أن لا يكون النبات في حالة إزهار، ولعل أفضل توقيت لنقل النبات في فصلي الخريف والربيع.

يجب أن يكون الإصيص الجديد أكبر من القديم بنحو 5 لـ 7 سم.

ما يجب أن تفعله عند نقل النبات من المشتل:

يجب نقل النباتات في المساء على أن يكون بدءا من بعد العصر بنحو ساعتين.

يجب ري النباتات بعد نقلها بالماء دون إضافت آخرى.

يجب وضع النبات في مكان بلا شمس لمدة أسبوعين بعد عملية نقله.