5 فواكه نادرة يمكن زراعتها على الأسطح والشرفات.. إحداها بـ7 آلاف جنيه للكيلو

قال المهندس الزراعي، المختصص في زراعة الفواكه الاستوائية والفواكه النادرة، محمد عطية، إن أي شخص لديه مساحة صغيرة كانت أو كبيرة، يمكنه استغلالها وزراعتها بـ5 أنواع فواكه نادرة، وهي ليمون كافيار وباشون فروت ولبيبينو والتين الإسباني.

وأضاف المهندس الزراعي، أنه يمكن شراء الشتلات الصغيرة أو حتى شراء الشتلات الأمهات الجاهزة للطرح، بعد نقلها للتربة المستدامة، لافتا إلى أن أغلى سعر شتلة أم قد يصل إلى 200 جنيه، ومن ثم زراعتها التي تدوم طيلة سنوات وبإنتاج متزايد تدريجيا.

ليمون كافيار سعره 7 آلاف جنيه للكيلو

وتابع عطية، بأنه يمكن شراء الشتلات من الليمون كافيار وزراعتها بحديقة المنزل أو حتى على السطح، وتثمر الشجرة وزنا قليلا من الليمون كافيار، الذي سمي بذلك الاسم كونه يشبه بيض السمك من الداخل، ويزرع في تربة رملية وطينية أو القصاري، ويصل سعر الكيلو منه إلى 7 آلاف جنيه، وتستخدمه أغلى المطاعم والفنادق في العالم، فهو يتفوق بمزايا عديدة على الليمون المعروف والتقليدي بالنسبة لنا.

الباشون فروت

أما عن شجرة الباشون فروت، ذات الفاكهة اللذيذة، فوفق المهندس الزراعي، تطرح الشجرة الواحدة نحو 300 كيلو سنويا، ويباع الكيلو بنحو 300 جنيه، ويباع كوب العصير منه في أفخم الكافيهات، ويمكن زراعته مثل تكعيبة العنب على السطح أو في الحائط بالبلكونة، كونه نباتا متسلقا ويعيش سنوات عديدة، ويمكن استغلاله في بيع الفائض منه لمحلات العصائر ومحلات الفاكهة.

شجرة البيبينو

ويتابع عطية، بأنه يمكن زراعة الشجرة على سطح المنزل وتطرح بعد زراعتها بأربعة أشهر وهي فاكهة نادرة وذات قيمة غذائية عالية، ويمكن أن تتكاثر دون مجهود كبير فهي شجرة منتجة للثمار.

التين الإسباني

يمكن شراء شتلات كبيرة أو صغيرة وزراعتها على الأسطح، وتتميز بإنتاجها الغزير وتزرع في التربة الرملية والطينية وتتأقلم مع المناخ والبيئة والفائض يمكن الاتجار به، فق المهندس الزراعي محمد عطية.

البمبر العراقي

واختتم المهندس الزراعي، محمد عطية، حديثه بأنه يمكن زراعة أشجار البمبر بالبذرة أو بالشتلات، وتطرح بعد عام ونصف من زراعتها، وتبلغ كمية إنتاجها بعد العام الأول نحو 200 كيلو، وفي السنة السادسة تنتج ألف كيلو فشجرة واحدة تكفي قرية وتعمر الشجرة لقرن من الزمان.

ويباع الكيلو منه بنحو 300 جنيه، ويعرف بمزاياه التي تعالج أمراضا كثيرة، ويمكن زراعتها في قصاري كبيرة أو نقلها إلى حديقة المنزل عندما تكبر.