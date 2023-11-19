ماكرون يعرب عن إدانته للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعرب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، عن إدانته للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.

وقال ماكرون لنتنياهو، إن عدد الضحايا المدنيين كبير جدا في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قال محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا من الناحية الصحية، نتيجة استهداف المستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل وتسبب في كارثة صحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.