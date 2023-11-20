باحث: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة تخطت كل الحدود‏

قال طارق عبود، كاتب وباحث في السياسات الدولية، إن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة تخطت كل الحدود، مشيرا إلى أن الدعوة لإجراء إجراء تحقيق دولي عبر الأمم المتحدة لما يحدث في غزة ‏موقف جرئ.

الأمم المتحدة توثق الأوضاع في القطاع

أضاف «عبود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن جهود الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في قطاع غزة أمر جيد حتى وإن لم تستجب إسرائيل وتضرب بالقرارات الأممية عرض الحائط، إذ إن الأمم المتحدة توثق الأوضاع في القطاع جراء الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد الشعب الفلسطيني فضلا عن دعواتها المستمرة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل.

الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

وتابع، أنه يجب على الدول الضامنة في مجلس الأمن، الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تراعي المعايير الدولية بجنيف والقوانين الدولية بشأن ‏الحروب‏، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بصورة غير محدودة.