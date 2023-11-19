«القاهرة الإخبارية»: صفقة المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مرحلتين

أفادت لقناة «القاهرة الإخبارية» بأن صفقة المحتجزين ستكون على مرحلتين، في الأولى ستفرج الفصائل الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلًا، مقابل 5 أيام تهدئة، وخلال أيام التهدئة ستعمل الفصائل على تحديد مواقع المحتجزين غير الموجودين لديها، بالإضافة إلى طلبها بإدخال 400 شاحنة مساعدات ووقود، إلى مستشفيات غزة والمخابز يوميًا، وذلك نقلا عن إعلام إسرائيلي.

استمرار العدوان على قطاع غزة ينذر بتسونامي من الأمراض والأوبئة

قال الدكتور أحمد القناوي، الباحث في التغيرات المناخية، إن استمرار العدوان على قطاع غزة ينذر بتسونامي من الأمراض والأوبئة في القطاع، نتيجة تراجع الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية.

%65 من مضخات مياه الصرف الصحي توقفت عن العمل في غزة

وأضاف القناوي، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 65% من مضخات مياه الصرف الصحي توقفت عن العمل في غزة نتيجة القصف وتدمير البنية التحتية، موضحًا أن الفرد في قطاع غزة الآن نصيبه من المياه من 1 إلى 3 لترات يوميا فقط، وهناك 6 محطات من معالجة مياه الصرف عن العمل ما يدفع بنحو 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى مياه البحر المتوسط.