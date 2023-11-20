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ناقد أدبي لـ ملعب الفن: إسرائيل شوكة في ظهر العرب

كتب:

محمد عزالدين
12:13 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف

الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف

قال الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف، إن ما جعله يتحمس لتقديم دراسة «فلسطين في الثقافة المصرية» هو الحدث الكبير الذي يعيشه العالم كله تقريبا، خاصة أن مصر لها مساهمة بارزة بهذا الحدث وهذا ليس جديدا فنحن مرتبطون بالقضية منذ 1948، مشيرا إلى أن إسرائيل تمثل شوكة في ظهر العرب.

أحمد صادق سعد كان يهودياً وأسلم وعاش في مصر

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار: أن أول كتاب يصدر عن فلسطين لأحمد صادق سعد أحد المفكرين وقتها، وكان بمثابة جرس إنذار، علما بأن هذا الكاتب كان يهودياً وأسلم وعاش في مصر وتزوج من مصرية وابنته «راوية» فنانة وكاتبة مصرية.

 

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