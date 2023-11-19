نائب وزير خارجية أمريكا السابق: على إسرائيل توفير ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق، إنه من الوارد أن تكون هناك خلافات بين العديد من الوكالات داخل الإدارة الأمريكية مثل وزارة الخارجية، لكن هذا لا يعني أنه سيغير الموقف الأمريكي من دعم إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخلافات قد تدفع أكثر إلى حث إسرائيل على حماية المدنيين بشكل أكبر وعدم وصول الأسلحة الأمريكية إلى المستوطنين في الضفة الغربية.

وتابع أن الرئيس بايدن كان واضحا أن وقف إطلاق النار سيمنح حماس وقتا لتستعيد قوتها، لكن لا بد من وجود هدن إنسانية ووجود ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات.

القتال في المستشفيات أمر سيئ للغاية

وذكر أن القتال في المستشفيات أمر سيئ للغاية، هناك مرضى يحتاجون رعاية صحية ويحتاجون هدوءا لعلاجهم.