عاجل. تحرك جديد من السعودية لوقف الحرب على غزة

أفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن عددا من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدأون زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تركز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال نبأ عاجل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية لوقف ما يقوم به الاحتلال، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم وهذا ينتهك حل الدولتين.

وأضاف «المالكي»، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا جئنا إلى بكين من أجل مناقشة جرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني.

زيارات مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن عددا من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدأون زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تركز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.