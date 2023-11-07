«الخارجية السعودية»: تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة، إلى موعد سيحدد لاحقاً، نظرا للتطورات الحالية في غزة.

وفي وقت سابق، أدانت السعودية، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته يعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.