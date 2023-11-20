عاجل.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين له في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

قصف المستشفى الإندونيسي

وتستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.

وتقصف مدافع الاحتلال الإسرائيلي حيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة، بينما تدوي صفارات الإنذار في مستوطنة «نتيف هعسراه» بغلاف غزة.

وهجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة الضاحية في مخيم الجلزون برام الله.