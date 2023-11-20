توجيه من «الأعلى للجامعات» للطلاب: «احذروا المعاهد والأكاديميات الوهمية»

حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الطلاب وأولياء الأمور، من المؤسسات التعليمية الوهمية، التي تدعي انتسابها للوزارة والمجلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ هناك أكاديميات ومعاهد تقدم الخدمة التعليمية دون سند قانوني أو الحصول على الإجراءات اللازمة، مما يعرض الطلاب للخطر، مشددة على ضرورة التواصل مع الوزارة عبر مواقعها وقنواتها الرسمية للتأكد من كافة التفاصيل الخاصة بالمؤسسات التعليمية وحقيقة اعتمادها من عدمه.

الكيانات الوهمية

وتعليقًا على ذلك، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، إنّ الدكتور أيمن عاشور شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال تجاه أي مؤسسة أو كيان وهمي يقدم الخدمة التعليمية دون سند قانوني.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنّ الوزير وجّه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أيّة كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.