إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، في الثامنة صباحًا، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستؤنفت الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويتابع مديرو المواني مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أنّ الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر أعلنت، أمس، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، لسوء الأحوال الجومائية، إذ بلغت شدة الرياح 22 عقدة غربي، وارتفعت الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة بشدة، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.