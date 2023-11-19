إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الواحدة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 22 عقدة غربي، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة بشدة.

إيقاف حركة الملاحة البحرية

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.