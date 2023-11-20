الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي بعد استهدافه فجر اليوم

حاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إذ توغلت الدبابات في اتجاه المستشفى وحاصرته وسط إطلاق نار وقذائف، بحسب ما نشره التلفزيون الفلسطيني.

استشهاد 15 فلسطينيا

وبحسب ما نشرته القاهرة الإخبارية، استشهد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسي، كما فرّ عدد كبير من النازحين من المستشفى بسبب إطلاق النار المستمر منذ الصباح الباكر.

استهداف المستشفى الإندونيسي

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي والقذائف المدفعية في محيطه.

قصف مدرسة بجانب المستشفى الإندونيسي

كما قصف الاحتلال أيضًا مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بينما يعاني النازحون في المستشفى من قطع الاتصالات وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى بسبب الحصار.