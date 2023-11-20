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وزير الخارجية: دول كبرى تعطي غطاء للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

هاجر عمر
08:13 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ دولا كبرى تعطي غطاء لعدوان إسرائيل الحالي، لافتا إلى تطلع مصر إلى دور القوى العظمى في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية، إنّ تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة، لافتا إلى أنّ الموقف المصري والعربي ضد التهجير، وأنّ حماية الشرعية الدولية مسؤولية مجلس الأمن، مؤكدا بذل الجهود كافة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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بقلم هاجر عمر