وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة كارثي بعد قصف المستشفيات

قالت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع في غزة كارثي وصعب للغاية، بقصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي وباب مستشفى الشفاء في أثناء خروج الجرحى إلى التعافي في مصر، وهذا العمل الهمجي والإجرامي واللا أخلاقي واللا إنساني يعتبر علامة في وجه الإنسانية في القرن الـ21.

العدوان الإسرائيلي مستمر في مجازره

وأضافت «كيلة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العدوان يستمر في آخر 48 ساعة في مجازره ولا سيما في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ والآن في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

ولفتت إلى أن قطاع غزة يعاني نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، والذي يرفض حتى الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخوله ومن ثم الوضع صعب للغاية، خاصة أن المعدات الكهربائية ستطفئ على المرضى بسبب نقص الوقود.