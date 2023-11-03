الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن قصف المستشفيات.. وفلسطيني: نعاني كل يوم

لا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة عن قصف محيط المستشفيات والمباني المجاورة لها، آخرها كان قصف مستشفى الشفاء واستشهاد أكثر من 60 شخصًا ومئات الضحايا، حيث كانت تؤوي آلاف النازحين، بينما نفد الوقود بالكامل عن المستشفى وانقطعت الكهرباء، وأصبح آلاف المرضى معرضون للخطر، وأيضًا المستشفى التركي، الذي توقفت عن العمل رغم أنها ملجأ لعشرات من مرضى السرطان.

عشرات المستشفيات في قطاع غزة، توقفت بالكامل، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.. أدهم العمور فلسطيني، يعيش خلال الوقت الحالي بمستشفى خان يونس بغزة، قال لـ«الوطن»، إنهم يسمعون أصوات القصف طوال الليل والنهار بمحيط المستشفى.

فلسطيني: نعاني من نقص الخدمات

«نعاني من نقص المياه والطعام والمساعدات الإنسانية والاهتمام الطبي والرعاية الصحية، لا يوجد رعاية صحية، بدأت تنتشر الأمراض ولا يوجد حماية، دائمًا مهددون بالقصف، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، رغم التحذير بالتوجه جنوبًا ونحن في الجنوب، لكننا نعاني القصف بشكل مستمر»، كلمات قالها الفلسطيني «العمور»، بجسد وصوت منهك، مؤكدًا ان الاتصالات تقطع وتعود عشرات المرات يوميًا.

العدد في مستشفيات غزة فاق القدرات

وأكد «العمور» أن العدد في المستشفيات فاق كل القدرات، ولا تستطيع استقبال أي مصابين والاهتمام بهم بالشكل المطلوب: «في تكدس كبير جدًا للمصابين، ما يزيد عن 30 ألف إصابة منها إصابات بالغة الخطورة، وأخرى يجب تحويلها للخارج، المستشفيات تعمل بأقل أقل الإمكانيات، من وقود من كهرباء ومستلزمات طبية».