حزب الله يعلن استهداف مركز قيادة فرقة إسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مركز قيادة فرقة إسرائيلية بالصواريخ، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد حزب الله استهداف عدة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المرج، وفي حرش راميم، ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة والقذائف الصاروخية، وسط أنباء عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، تتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها نحو شهر ونصف من الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.