انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الاثنين 20-11-2023

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار البيض اليوم الاثنين 20-11-2023 في الأسواق، خاصة بعد انخفاضه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تزامنا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت قبل أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم الاثنين

وتستمر بورصة الدواجن والبيض في تحديث أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحلات، وتُحدد الأسعار بناء على تعاملات البورصة التي تختلف بشكل يومي.

وانخفضت أسعار البيض الأبيض اليوم، حيث سجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 118 في المزارع بدلا من 120 جنيها، وسجل 115 جنيها في مبادرة خفض الأسعار، وقد يرتفع السعر الذي يصل إلى المستهلك بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح، كما يختلف السعر من المبادرة عن التجار غير مشاركين في المبادرة.

ووفق المتوسط السعري للبيع لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، يتم بيع كرتونة البيض الأبيض بـ135 للمستهلك بدلا من 140 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

واستقرت أسعار البيض الأحمر أمس في البورصات المحلية لتسجل 123 جنيهًا للطبق، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، فيما استقر سعر طبق البيض البلدي اليوم عند 148 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 115 جنيها للطبق الأبيض.