أسعار البيض اليوم السبت 18-11-2023 في مصر.. انخفاض طبق البلدي

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 18-11-2023 في مصر، استقراراً في سعر طبيق البيض الأحمر والأبيض، وانخفاضاً بالنسبة لطبق البيض البلدي في الوقت الحالي، مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، لمختلف الأنواع، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 135.16 جنيه، كما سجّل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 137 جنيها، بينما جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 143.61 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.17%، بحسب الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزارء المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار البيض اليوم السبت 18-11-2023 في المزارع وبورصة البيض، إضافة إلى أسعار البط اليوم، التي جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 118 إلى 120 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر بين 123 إلى 124 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 148 إلى 150 جنيهًا.