«التعليم العالي»: كارنيهات خاصة للطلاب المشاركين في الأنشطة بالجامعات

كشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى «موازية - فردية - مساندة)، كما تضمنت إنشاء صفحة على موقع الوزارة، خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الخطة تضمنت عدة مقترحات، أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة «كارنيهات» خاصة، للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية وفقا للأقاليم الجغرافية

وأشار «همام» إلى اقتراح شكل نموذج موحد لتقارير الأنشطة بالجامعات، وإنشاء منصة تفاعلية بعنوان «اتكلم» لعرض الأنشطة الطلابية، يكون المتحدث فيها «أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب».

كما تضمنت الخطة اقتراحات بشأن الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية، وفقا للأقاليم الجغرافية المتعلقة، وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالأقاليم الجغرافية.

همام: منصة تفاعلية ضمن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية

وأشار مستشار الوزير، إلى أنه ستجري إقامة الأنشطة القيمة، مثل الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية «مبدعون باختلاف»، وأنه من المقرر عمل مسابقة تكون بين الكليات المتخصصة وغير المتخصصة لعمل «لوجو» خاص بقطاع الأنشطة الطلابية، بجانب عل مسابقة قمية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية للإلمام بالمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية والترويج لها من خلال أفلام تسجيلية قصيرة، وعروض تقديمية، وأيضا مجلات الكترونية .

استكمال البرنامج القومي «مودة»

وأوضح الدكتور كريم همام، أن الخطة تتضمن استكمال البرنامج القومي «مودة»، من خلال ورش عمل مختلفة بالجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون، مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري.

ولفت إلى أنه جرى وضع خطة تفصيلية لجميع الأنشطة الطلابية «النشاط الرياضي، والنشاط الاجتماعي، والنشاط الفني، والنشاط الثقافي والإعلامي، ونشاط الأسر الطلابية، ونشاط الجوالة والخدمة العامة، والنشاط العلمي والتكنولوجي، ونشاط الطلاب ذوي القدرات الفائقة، وأنشطة متنوعة، والأيام العالمية».

وأكد «همام» أن الأنشطة الطلابية تلعب دورا أساسيا في تنمية مهارات وقدرات الطلاب، وتعزيز انتمائهم لمجتمعهم، مشيرًا إلى أن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية تركز على تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية لدى الطلاب، من خلال برامج وأنشطة متنوعة.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «نحرص من خلال الأنشطة الطلابية على صقل مواهب وقدرات الطلاب، وتعزيز روح العمل الجماعي، وكذلك تعزيز روح الانتماء والولاء لديهم، فالطالب عندما يمارس نشاطا يكتسب مهارات اتصال وتواصل إلى جانب الثقة بالنفس».

وشدد في ختام حديثه، على أنه «سنواصل دعم الأنشطة الطلابية وتطويرها بما يخدم أهدافنا في بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي، تجمع بين التفوق العلمي والوعي والانتماء الوطني».