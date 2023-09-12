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مدير معهد إعداد القادة: نسعى لبناء جيل قادر على تحقيق أحلامه

كتب:

محمد أباظة
08:06 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

أكد كريم همام، مدير معهد إعداد القادة وممثل طلاب من أجل مصر، أن اليوم يشهد اتخاذ خطوة جديدة لبناء جيل قادر على تحقيق أحلامه وطموحاته، لذلك يتم السعي إلى تطوير الأنشطة الطلابية وتنمية القادة من الطلاب المصريين والمؤسسات التعليمية المختلفة.

ملتقى شباب مصر

وأكد «همام»، خلال كلمته خلال فعاليات ملتقى «شباب مصر.. المشاركة من أجل الوطن»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العليم تولي اهتماما خاصا بالطلاب، من خلال تقديم الدعم الكامل لهم وتطوير الأنشطة الطلابية وتوفير ما يحتاجونه من أجل تطوير مهاراتهم.

تمكين الشباب

وأضاف «همام»، أن هذه الاستراتيجية لتطوير مهارات الشباب والعمل على إعداد قادة وكوادر شبابية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب، لذلك يجب أن يكون الطلاب والشباب لهم القدرة علي القيادة والابتكار، بجانب الدعم التي توفرة الدولة لهم والذي مازالت تسعى لتقديم المزيد.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.