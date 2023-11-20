هل يجوز للطلاب التحويل بين الجامعات الحكومية في إجازة منتصف العام؟

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء مرحلة التحويلات بين الكليات المناظرة في الجامعات الحكومية وفقا للوائح العمل المنظمة، موضحة أنّه لا توجد أي تحويلات للطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأنّ موعدها محدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام لطلاب الفرق العليا، وبالنسبة للطلاب المستجدين فيكون التحويل من خلال مكتب التنسيق خلال فترة أعمال تنسيق الجامعات.

التحويل بين الكليات

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ هناك حالات يجوز فيها التحويل بين الجامعات للطلاب المستجدين، تتمثل في التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى لتنسيق الجامعات، أو يكون التحويل بسبب الحالات المرضية، كما يمكن التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة، شرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

وتابعت المصادر، أنّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات في الفصل الدراسي الأول 2023 خلال العام الجامعي الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.