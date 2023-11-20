مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يفعل المستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضاف «الهباش» خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تجنيب الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة ويلات الحرب، مؤكدا أن رئيس مجلس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يفعل المستحيل لفصل قطاع غزة، عن الضفة الغربية، ولن نسمح له بذلك.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن «وحدة الموقف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بين الفصائل ضرورة وواجب، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفيات ومراكز الإيواء في غزة، لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري.

وتابع: أننا نثمن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن القيادة الفلسطينية لا تشك إطلاقًا في قوة الموقف المصري في دعمه للقضية الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطيني وثبات هذا الموقف.