حقوقي: دخول الخدج من معبر رفح يؤكد أن مصر الداعم الأهم للقضية الفلسطينية

قال محمود البدوي الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، دخول الأطفال الخدج اليوم من معبر رفح يؤكد على أن مصر صاحبة الدور الأهم والأكبر في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينين، ليس فقط في الأزمة الحالية بل في كل الأزمات التي تمر بها فلسطين منذ نكبة 1948، فهي الداعم الأهم والأكبر في العالم العربي والأفريقي لهذه القضية.

مواقف مصر الجريئة في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح «البدوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مرور الخدج اليوم من معبر رفح يؤكد عدم ادخار الدولة المصرية جهدا في سبيل دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن مواقفها الجريئة منذ بداية العدوان على غزة للتعبير عن دعمها للقضية ورفضها ما يتم في حق المدنيين العُزل، ولعل أبرز تلك المواقف الجريئة هي انسحابها من القمة المصرية الأمريكية الأردنية التي كان من المقرر أن تُقام بين الدول الـ3.

دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

الدور الذي تلعبه الدولة المصرية وتسخير كل إمكانيتها لدعم فلسطين، والتطور الملحوظ في ملف مساندة الشعب الفلسطيني واستقبالهم يأتي امتداد وتأكيد على دورها التاريخي والأخلاقي والإنساني تجاه القضية ومسؤوليتها التاريخية حول مناصرة الشعب الفلسطيني، وأضاف قائلا: «مد مصر يد العون للأطفال والجرحى والمسنين، يأتي انطلاقا من واجبها الإنساني تجاه القضية والمنطقة ككل، فهي الشقيقة الكبرى وأم الدنيا».