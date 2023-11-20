«التعليم»: وصول الدفعة الأولى من تابلت «أولى ثانوي».. وتوزيعها خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الدفعة الأولى من أجهزة التابلت المقرر تسليمها للصف الأول الثانوي وصلت بالفعل، وسيتم توزيعها على المدارس خلال أيام قليلة، على أن تصل باقي الدفعات تباعا.

تابلت الصف الأول الثانوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ التعليمات الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي سيتم تعميمها على المدارس هذا الأسبوع، استعدادا للتوزيع الفعلي للأجهزة على الطلاب، بحيث تكون المرحلة محكومة بآليات وإجراءات محددة لجميع المدارس.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، كما يلي.

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

5- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.