«حكاية وطن».. خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء، خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030، إذ تخاطب جانبي العرض أو الخاص بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز والطلب، والذي يتمثل في زيادة الطلب على خدمات التعليم والتدريب بما تستلزم أن يكونا مرغوبا فيهما نتيجة لوجود قيمة مضافة حقيقية وواضحة من العملية التعليمية وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دور التخطيط والمتابعة والتنفيذ.

تطوير مناهج التعليم الفني

وتضمنت الاستراتيجية عددا من الإجراءات، منها ما يلي:

- تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة مبنية على نظام الجدارات المهنية فتم تحويل 48 مهنة إلى جدارات وارتفع عدد المدارس التي تطبق هذا النظام إلى 881 مدرسة في سبتمبر 2022.

- ازداد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 56.1% عام 2022 - 2023 ليسجل 3114 مدرسة مقارنة 1995 مدرسة عام 2014 - 2015.

مدارس التعليم الفني

- ارتفاع عدد فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 17.6 % مبلغ 542 ألف فصل عام 2022 - 2023 مقارنة ب46.1 ألف فصل عام 2014 - 2015 وقل التسرب من مدارس التعليم الفني من 5 عام 2013-2014 إلى 11 عام 2020 -2021.

- إنشاء العديد من المدارس الفنية الحديثة، مثل مدرسة الضبعة النووية ومدرسة الطاقة الشمسية بشان ومدارس البترول والنقل البحري ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.